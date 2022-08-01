النقل تكشف موعد إنجاز مخططات سكك حديد تربط العراق بتركيا

2022/08/01 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، أن المخططات لتصاميم خطوط سكك حديد جديدة تبدأ من ميناء الفاو إلى تركيا، سيتم إنجازها نهاية الشهر الحالي.

وقال الشبلي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سكك الحديد تم تأسيسها منذ أربعينيات القرن الماضي، ونتيجة مرور الزمن تعرضت للاستهلاك وأصبحت متهالكة الآن، ولكن الوزارة تمكنت خلال هذه الفترة من إعادة عدد من السكك من بغداد إلى الموصل ومن بغداد إلى البصرة وجعلها جاهزة للعمل".

وأضاف: "وفي السماوة أيضا تقوم الشركة حالياً في عملها هناك، إضافة إلى المنطقة الغربية حيث سكة قطار صالحة للعمل، أما القطار الذي يعبر على جهة الفرات فقد تم تدميره من عصابات داعش الإرهابية وتم الاتفاق مع المحافظة للعمل على إعادة تأهيل الجسر وإعادته للعمل".

وتابع: "وقعنا مع الشركة الإيطالية عقداً لوضع تصاميم جديدة تبدأ من ميناء الفاو إلى تركيا حيث الربط يكون ما بين الشرق والغرب وبين تركيا وميناء الفاو وهذا أيضا سيكون من خلاله عدة تفرعات للطرق "، مشيراً إلى أن "هذه المخططات سوف تنجز نهاية الشهر الثامن".

وبخصوص القاطرات، قال الوزير: "لدينا القاطرات الصينية التي تم دخولها منذ 2014، ولدينا القاطرات القديمة التي أصبحت سرعتها بطيئة بسبب تعرضها للتجاوزات على الطرق سواء كانت تلك التجاوزات من قبل مواطنين أو من قبل البناء القريب من السكك الحديد من قبل المتجاوزين".

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