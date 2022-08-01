إيرادات العراق النفطية خلال شهر يوليو تقارب الـ11 مليار دولار

2022/08/01 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام، مبينة أن الإيرادات المتحققة لشهر يوليو الماضي بلغت 10.608 مليارات دولار.وكشفت الوزارة العراقية، أنه بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق …

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