مقتل عنصرين من داعش في سامراء

2022/08/01 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن المكتب العسكري لسرايا السلام، اليوم الاثنين، عن قتل عنصرين من داعش الارهابي شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "سرايا السلام تمكنت من قتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي شمال مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".

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