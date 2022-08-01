2022/08/01 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد امتلاء الشوارع وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصلت رسالتكم.. الخزعلي يدعو متظاهري الاطار الى الانسحاب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصلت رسالتكم.. الخزعلي يدعو متظاهري الاطار الى الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).