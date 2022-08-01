2022/08/01 | 20:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ro684r_3bdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | استمرار الاعتصامات في مجلس النواب العراقي للمطالبة بالاصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | استمرار الاعتصامات في مجلس النواب العراقي للمطالبة بالاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).