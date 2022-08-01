ايران تدرس اقتراح الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق النووي

2022/08/01 | 20:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، 08/01/2022، ان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي...

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