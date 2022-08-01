الأسدي للمدافعين عن الدولة والدستور: بوركتم وبورك موقفكم دفاعًا عن العراق الديمقراطي

2022/08/01 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرثق نيوز / قدم رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، شكره للمدافعين عن الدولة ومؤسساتها والدستور وشرعيته.الاسي

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