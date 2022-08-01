الكويت.. الحكم بإعدام 3 إيرانيين

2022/08/01 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين، بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا 169 كيلوغراما من المؤثرات العقلية، و10 كيلو غرامات من الحشيش والهيرويين عبر البحر.

وأفادت المحكمة بأنه بعد إلقاء القبض عليهم، اعترف المتهمون أثناء التحقيقات معهم بجلب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، ومن ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

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