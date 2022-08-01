القبض على ثلاثة مندسين بين معتصمي مجلس النواب وتسليمهم للقوات الامنية

2022/08/01 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر امني في حمايات الخضراء، اليوم الاثنين، بتسلمهم ثلاثة مندسين بين صفوف المعتصمين داخل القوات الأمنية يقومون بعمليات تخريب داخل أروقة البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سرايا السلام القت القبض على ثلاثة اشخاص بمواليد 2006 و 2007 يقومون بتقطيع الاسلاك الكهربائية وتوصيلات الأجهزة الصوتية وتصوير عمليات التخريب التي يجرونها".

وأضاف ان "قوة من سرايا السلام القت القبض عليهم داخل أروقة البرلمان وسلمتهم الى القوات الأمنية مع الة القطع (الكتر) التي كانت بحوزتهم وهواتفهم النقالة".

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