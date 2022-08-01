المخاوف من التصادم بين الاطار والتيار تنتهي والقيادات تسحب المتظاهرين لتجنب الاحتقان

2022/08/01 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد ساعات من تصاعد حدة الخلافات بين انصار التيار الصدري ومتظاهرين موالين للاطار التنسيقي وصلت الى احتمالية التلاقي والتصادم داخل المنطقة الخضراء عاد الهدوء الى اسوار المنطقة بعد انسحاب الاطار.



وانسحب المتظاهرون من الإطار التنسيقي، الاثنين ، من محيط المنطقة الخضراء مع الاحتفاظ بعدة خيام للاعتصام إمام بواب المداخل. وقال مراسل (بغداد اليوم) ان متظاهري الاطار التنسيقي شرعوا بالانسحاب من امام المنطقة الخضراء ومحيطها بعد عدة ساعات من التظاهرات. وكان انصار الاطار قد خرجوا بتظاهرة امام المنطقة لدعم ما اسموه بالشرعية وحفظ النظام من الانقلاب.الى ذلك افاد مراسلو (بغداد اليوم)، الاثنين، ببدء انسحاب التظاهرات المساندة لمعتصمي البرلمان في المحافظات بالانسحاب.وقال مراسلو (بغداد اليوم) في المحافظات ان، التظاهرات المساندة لمعتصمي البرلمان في عموم المحافظات باشرت في الانسحاب.

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