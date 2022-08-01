المجمع الفقهي يحذر من تداعيات اعتماد لغة العنف وأراقة دماء الأبرياء ويدعو إلى عدم التصعيد

2022/08/01 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاثنين، من تداعيات اعتماد لغة العنف وأراقة دماء الأبرياء، فيما دعا إلى عدم التصعيد.

وقال إعلام المجمع الفقهي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المجمع الفقهي العراقي يحذر من تداعيات اعتماد لغة العنف وأراقة دماء الأبرياء ومن استغلال هذا الظرف لإحداث فتنة من أطراف متطرفة ومندسة".

ودعا إلى "عدم التصعيد واحترام إرادة الشعب والمبادرات الوطنية وصوت الحكماء".

أدناه نص البيان:

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