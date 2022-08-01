بيان أميركي فرنسي بريطاني بشأن

2022/08/01 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، التأكيد على أن إيران يجب ألا تطور سلاحاً نووياً أبداً، وأعربت الدول الثلاث عن أسفها لعدم استغلال إيران الفرصة حتى الآن، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، من أجل العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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