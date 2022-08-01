2022/08/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإبتزاز الإلكتروني في محاضرة بغداد – آلاء الخيّرو أقام قسم تمكين المرأة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار محاضرةً عنوانها (الابتزاز الإلكتروني)، بالتعاون مع أفراد من الشرطة المجتمعية بحضور العقيد عمر أفكار إبراهيم في دار المأمون للترجمة والنشر.واستعرضت مدير قسم تمكين المرأة هند شبيب أهم النقاط التي تم تنفيذها من خلال الجهود المبذولة لرصد هذه الظاهرة […]

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