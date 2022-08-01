2022/08/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة عمرها 49 عاماً بيروت – محسن حسين تعود هذه الصورة الى 21 اذار عام 1973 وكنت مديرا لمكتب وكالة الانباء العراقية (واع) في القاهرة.كنا نسكن في حي الزمالك حيث دخلت ابنتنا زينة (الجالسة الى يسار الصورة) مدرسة امون الخاصة الابتدائية.ويظهر في الصورة عدد من اباء وامهات زميلات زينة بينهم من اليمين الممثل المصري […]

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