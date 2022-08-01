2022/08/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 40 لوحة تجسّد الفن بعيون الأطفال الدار العراقية للأزياء تحتفي بإفتتاح وحدة المصمّم الصغير بغداد – الزمان أقامت الدار العراقية للأزياء بالتعاون مع البيت العراقي للإبداع بإشراف مديره هشام الذهبي أمسيةً فنيةً تحت عنوان (اطفالنا مبدعون) احتفاءً بافتتاح وحدة المصمم الصغير التي استحدثتها الدار مؤخراً .تضمن الحفل الذي ادارته الاعلاميتان رفاه المعموري وضحى احمد […]

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