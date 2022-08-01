2022/08/01 | 21:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر لمتظاهري المحافظات: أنتم رفعة راس عودوا سالمين غانمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر لمتظاهري المحافظات: أنتم رفعة راس عودوا سالمين غانمين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر لمتظاهري المحافظات: أنتم رفعة راس عودوا سالمين غانمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).