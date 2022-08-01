والد أغنى رجل في العالم: لست فخوراً بإبني

2022/08/01 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال إيرول ماسك، والد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه ليس فخورا بابنه، بينما وصف نجله الثاني كيمبال بأنه مصدر "فخره وسعادته".

وقال في تصريح ردا على سؤال عما إذا كان فخورا بابنه الأكبر، أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 271.2 مليار دولار، أجاب إيرول ماسك: "لا..



نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء لفترة طويلة.



الأمر ليس كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما"، مشيرا إلى أنه سافر مع أولاده إيلون وكيمبال وتوسكا إلى أماكن مثل الصين والأمازون عندما كانوا أطفالا.

وأضاف: "لقد رأوا الكثير من الأشياء، وقمنا بالكثير من الأشياء معا.



لكن إيلون تجاوز الهدف"، معتبرا أنه ابنه "ليس سعيدا كما يود أن يكون..



هو يشعر أنه متأخر عما يجب عليه أن يحققه".

وقال إنه لا يزال يعتبر ابنه "صبيا صغيرا، على الرغم من أنه تجاوز الخمسين الآن وأصبح رجلا"، واصفا البنية الجسدية لابنه بأنها قوية، "لكنه يأكل بشكل سيئ..



وأنا حاولت دون جدوى التوصية بمكملات إنقاص الوزن له".

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