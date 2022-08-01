توب 5: مرسوم بتشكيل حكومة جديدة في الكويت.. وعقوبات أمريكية على نفط إيران

2022/08/01 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسومًا أميريًا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجله الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلى تقديم نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، لاعبه الفرنسي الجديد جيوليس كوندي، لوسائل الإعلام، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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