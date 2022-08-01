الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية تسفر عن مقتل عنصرين من داعش الإرهابي

2022/08/01 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل عنصرين من “داعش” الإرهابي شمالي سامراء.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “قوة من قيادة قاطع سامراء للحشد الشعبي، تمكنت من قتل عنصرين بتنظيم داعش الإجرامي شمال المدينة”.

وأضاف البيان “ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة خارج قاطع المسؤولية شمالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين”.

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