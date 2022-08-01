المجمع الفقهي لكبار العلماء يدعو السياسيين الى اعتماد لغة الحوار ونبذ العنف

2022/08/01 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجمع الفقهي لكبار العلماء، (أكبر مرجعية سنية)، اليوم الاثنين، الأطراف السياسية، إلى اعتماد لغة الحوار، ونبذ خطاب العنف.

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