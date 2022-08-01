إنسحاب أنصار الإطار التنسيقي من إحدى بوابات المنطقة الخضراء والعودة الى منازلهم

2022/08/01 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنسحب أنصار “الإطار التنسيقي”، الجامع للقوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، اليوم الإثنين، من أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء، وذلك استجابة لتوجيه زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالإنسحاب والعودة إلى منازلهم.

وخرج المئات من أنصار “الإطار التنسيقي” في تظاهرات لـ”دعم الشرعية” بعدما اقتحم الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء وسط بغداد واعتصموا فيها منذ أيام.

ويوم أمس، دعا السيد الصدر إلى مشاركة أوسع في الاعتصام من أجل إحداث “تغيير جذري في النظام السياسي والدستور”.

وجاء ذلك على خلفية ترشيح قوى “الإطار” الشيعية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، بيد أن التيار الصدري رفضه وعدّه “ظلاً” لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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