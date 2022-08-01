الكاظمي يدعو الى التهدئة وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنية

2022/08/01 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني.وذكر الكاظمي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ إنه “يشهد […]

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