العنوز: الانتخابات المبكرة السبيل الوحيد لحلّ الأزمة

2022/08/01 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد العنوز، اليوم الاثنين، أن تبني قرار الانتخابات المبكرة السبيل الوحيد لحلّ الأزمة.وقال العنوز في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مصلحة الشعب العليا في سلمية التعبير وتبني قرار الانتخابات المبكرة حيث هذا يعد السبيل الاسلم لحل الازمة الحالية".وأضاف، أنه "بهذا الامر سيتم ضمان حقوق جميع الاطراف والتمسك بالديمقراطية كوسيلة لمعالجة الازمات".

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