2022/08/01 | 22:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aca9ii9S1ig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة (العلگايه) في محافظة بابل تناشد السومرية من خلال برنامج رحال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منطقة (العلگايه) في محافظة بابل تناشد السومرية من خلال برنامج رحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).