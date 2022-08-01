بيان للإطار التنسيقي بعد تظاهرات الجسر المعلق

2022/08/01 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان===يتقدم الإطار التنسيقي بوافر الشكر والامتنان إلى الجماهير العراقية المدافعة عن الدولة ومؤسساتها ، فقد ضربت اليوم مثالاً رائعاً للتعبير عن الاحتجاج السلمي وأعلنت استعدادها للدفاع عن الدولة ومشروعيتها ومؤسساتها والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم .

وفي الوقت الذي نجدد فيه شكرنا لكم لالتزامكم بتوجيهات اللجنة التنظيمية فإننا ندعوكم إلى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك وكما انتصر العراق بكم سيحافظ على نظامه الديقراطي الاتحادي بوعيكم وبصيرتكم واستعدادكم الدائم للدفاع عنه وحمايته.============الإطار التنسيقي بغداد١ آب ٢٠٢٢

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