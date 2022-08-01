2022/08/01 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "مستمرون"..
وزير الصدر: الانسحاب لمتظاهري المحافظات فقط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مستمرون".. وزير الصدر: الانسحاب لمتظاهري المحافظات فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الصدر: الانسحاب لمتظاهري المحافظات فقط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مستمرون".. وزير الصدر: الانسحاب لمتظاهري المحافظات فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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