2022/08/01 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مستمرون"..وزير الصدر: الانسحاب لمتظاهري المحافظات فقط

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