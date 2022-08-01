الحكومة العراقية تكشف حقيقة تعطيل الدوام في بغداد إلى إشعار آخر - عاجل

2022/08/01 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حقيقة وجود توجه لإعلان تعطيل الدوام ببغداد الى اشعار اخر.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم) ان "الانباء التي تتحدث عن وجود توجه لإعلان تعطيل الدوام ببغداد الى اشعار اخر، غير صحيحة ولا يوجد هكذا توجه".

وبين انه "لا توجد أي حالة طارئ قد تدعو الى تعطيل الدوام الرسمي في بغداد او باقي المحافظات، والدوام سيكون طبيعي في كافة مؤسسات الدولة العراقية، ولا يوجد أي تعطيل للدوام في بغداد او أي محافظة أخرى".

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