2022/08/01 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل أناتولي تشوبايس، الذي استقال من منصبه كمستشار رفيع المستوى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العناية المركزة في مستشفى أوروبي، بسبب اضطراب عصبي، بحسب تقارير صحفية، الأحد.

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