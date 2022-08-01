2022/08/01 | 22:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fmItOe0giMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يصعد المواجهة والتنسيقي يحشد أنصاره) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يصعد المواجهة والتنسيقي يحشد أنصاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).