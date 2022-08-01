أحداث آب.. العبادي يؤيد دعوة الكاظمي للحوار والاتفاق على خارطة حل الازمة

2022/08/01 | 22:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 1 آب 2022 العبادي يؤيد دعوة الكاظمي للحوار والاتفاق على خارطة حل الازمة...

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العبادي يؤيد دعوة الكاظمي للحوار والاتفاق على خارطة حل الازمة أولاً على المسلة.

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