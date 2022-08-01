2022/08/01 | 22:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يعلن تأييده لمضامين بيان الكاظمي الخاص بالأزمة الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/01 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يعلن تأييده لمضامين بيان الكاظمي الخاص بالأزمة الحالية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يعلن تأييده لمضامين بيان الكاظمي الخاص بالأزمة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).