2022/08/01 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيدو الإطار يحتشدون قرب المعلق وسط مطالبات بعدم الإحتكاك مع الأمن تجمع عراقي وبابليون يقترحان مخرجاً للأزمة والصدريون يشكّكون بنوايا التنسيقي بغداد – قصي منذر احتشد مؤيدو الاطار التنسيقي، قرب الجسر المعلق بعد اجتياز حاجز الصد الاول للقوات الامنية ،وسط مطالبات بعدم الاحتكاك مع عناصر مكافحة الشغب المنتشرة قبل الجسر الذي اغلق في ساعات مبكرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع عراقي وبابليون يقترحان مخرجاً للأزمة والصدريون يشكّكون بنوايا التنسيقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع عراقي وبابليون يقترحان مخرجاً للأزمة والصدريون يشكّكون بنوايا التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).