2022/08/01 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنصار الصدر القادمون من المحافظات يتوافدون إلى البرلمان دعوة الحكماء إلى إصلاح ذات البين ومنع إراقة الدماء بغداد – ابتهال العربي توالت ردود الافعال بشأن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بازاحة الفاسدين بعد دخول اعتصامهم يومه الثالث تحت قبة البرلمان ،بدعوة الحكماء من رجال الدين والعشائر الى اصلاح ذات البين ومنع اراقة الدماء في شهر محرم الحرام.[…]

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