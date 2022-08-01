2022/08/01 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تطلق التقديم للعمل بصفة عقد صرف رواتب المتقاعدين والعمال المضمونين دفعة آب بغداد – ندى شوكت باشر مصرفا الرافدين والرشيد امس ،بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني ،دفعة شهر آب الجاري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال بيان امس ان (ادارتي المصرفين باشرتا بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري)، واشار الى انه (بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم […]

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