ورقة شعبية وأخرى سياسية.. أيهما يملكها مقتدى الصدر؟ ومن يستطيع تغيير المسار السياسي في العراق؟

2022/08/01 | 22:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج إن التيار الصدري يحرك الورقة الشعبية من أجل تغيير الواقع السياسي من خلال مشروع كامل يقضي بإلغاء العملية السياسية واستبدالها وحل البرلمان.

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