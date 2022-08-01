شاهد بالفيديو.. هذا ما حصل داخل البرلمان بعد تغريدة مقتدى الصدر !

2022/08/01 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4SOXHp9jJA8

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