رسمياً ..نادي اربيل يضم لاعب المنتخب الوطني ونجم الزوراء مازن فياض

2022/08/01 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلنت ادارة نادي اربيل عن ضم لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي الزوراء مازن فياض رسمياً لصفوف فريقها الكروي.وقال عضو المكتب الإعلامي هيمن هوليري في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/؛ ان […]

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