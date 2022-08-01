ريال مدريد يدرس التعاقد من مهاجمه السابق توماس

2022/08/01 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن ريال مدريد يدرس التعاقد مع مهاجمه السابق راؤول دي توماس لاعب سبانيول الحالي.وأعلن ريال مدريد رحيل مهاجمه الإسباني بورخا مايورال لصفوف خيتافي، كما […]

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