أيمن حسين يخطف الأنظار بتسجيله لهدفين ضد نادي السد في افتتاح الدوري القطري

2022/08/01 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح المهاجم العراقي أيمن حسين، في قيادة فريقه المرخية، مساء اليوم الإثنين، للإنتصار على السد (4-3)، بعد تسجيله لهدفين وصناعته لهدف آخر، في المباراة التي أقيمت في افتتاح الدوري القطري.

وقال أيمن حسين في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة “أبارك للإدارة والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز الثمين الذي تحقق في بداية الموسم على السد وبرباعية”.

وأضاف حسين أن “منافسنا قدم مباراة كبيرة، إلا أننا نجحنا في خطف الفوز من خلال استغلال الفرص المتاحة”.

وتابع “لعبنا أمام منافس كبير وله تاريخ في الدوري القطري، وبرغم صعوبة المواجهة لكننا نجحنا في انتزاع الانتصار وبنتيجة كبيرة”.

وختم بالقول “تسجيل هدفين في أول مباراة سيمنحني الحافز لإضافة المزيد من الأهداف في الجولات المقبلة والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج مع فريقي”.

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