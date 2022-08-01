ضبط شحنة زيوت محركات مخالفة لشروط الإستيراد في أم قصر

2022/08/01 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط شحنة زيوت محركات مخالفة لشروط الاستيراد في أم قصر.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، إنه تم “ضبط (6) حاويات خارج الحرم الكمركي تحتوي مادة (زيوت محركات) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة ومفرزة خلية الصقور الاستخبارية وبعد استحصال قرار قضائي”.

وأضاف القيسي، “خلال الكشف والتدقيق في سيطرة البحث والتحري تبين وجود اختلاف في شهادة المطابقة مع إجازة الاستيراد وعدم مطابقة العلامات التجارية مع ما مصرح به في المعاملة الكمركية المنجزة في محاولة فاشلة قام بها ضعاف النفوس لغرض تهرب المواد”.

وأشار إلى أنه تم “تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر”.

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