البنتاغون عن تهديدات الصين بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان: أمريكا

2022/08/01 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة،

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