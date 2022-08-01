"الغموض الاستراتيجي".. ما هو الموقف الأميركي من تايوان؟

2022/08/01 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية تايوان إلى الظهور مجددا في صلب العلاقات الأميركية الصينية، بعد التقارير التي أفادت بأن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ربما تزور تايوان، لتفتح ملف قضية لطالما أثارت أزمات دبلوماسية بين البلدين

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