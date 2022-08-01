أول تعليق للإطار التنسيقي بعد تظاهرات اليوم

2022/08/01 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الإطار التنسيقي، الاثنين، شكره الجماهير العراقية المدافعة عن الدولة ومؤسساتها، فيما دعا إلى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلكزوقال الإطار في بيان، إنه “يتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الجماهير العراقية المدافعة عن الدولة ومؤسساتها، فقد ضربت اليوم مثالاً رائعاً للتعبير عن الاحتجاج السلمي وأعلنت استعدادها للدفاع عن الدولة ومشروعيتها ومؤسساتها والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا لكم لالتزامكم بتوجيهات اللجنة التنظيمية فإننا ندعوكم إلى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك”.

وتابع “كما انتصر العراق بكم سيحافظ على نظامه الديمقراطي الاتحادي بوعيكم وبصيرتكم واستعدادكم الدائم للدفاع عنه وحمايته”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلقت تظاهرات للإطار التنسيقي قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، قبل أن تنسحب بعد ساعات.

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