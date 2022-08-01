السيد الحكيم يعلن تأييده لبيان الكاظمي

2022/08/01 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، تأييده لبيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد".وتابع "كما نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون." وختم القول: "حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء ووحد كلمتهم على الخير والصلاح".وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.

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