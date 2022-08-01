واشنطن: سندرس إمكانية استخدام السلاح النووي فقط في حالة استثنائية

2022/08/01 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط.

وقال بلينكن، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الاثنين، إنه "طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسي للسلاح النووي الأمريكي ردع الهجمات النووية على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات الاستثنائية، لغرض حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائنا".

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