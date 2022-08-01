هل ستشهد الحنانة لقاء الصدر بالعامري؟

2022/08/01 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

نفى مصدر مطلع، اليوم الاثنين، وجود أي اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح في منطقة الحنانة، بمحافظة النجف.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود لقاء مرتقب ما بين الصدر والعامري في الحنانة غير صحيح، ولا يوجد أي تواصل مباشر وغير مباشر بين الطرفين حتى هذه الساعة".

وبين ان "زعيم تحالف الفتح هادي العامري يعمل على التواصل مع الصدر من أجل فتح باب الحوار، لكن زعيم التيار الصدري يرفض فتح أي قناة حوار مع الاطار التنسيقي ويصر على موقفه في التظاهر والاعتصام".

واصدر زعيم التيار صباح اليوم بيانا طالب فيه العامري بالتخلي عن الاطار التنسيقي والانسحاب منه والانخراط بعملية سياسية مشتركة اصلاحية.

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