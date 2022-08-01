الحكيم: نؤيد حلول الكاظمي ومعالجته للأزمة

2022/08/01 | 23:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمارالحكيم، 08/01/2022، تأييده لمضامين بيان رئيس الوزراء مصطفى...

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