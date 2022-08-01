برشلونة يبيع جزءا من النادي مقابل 100 مليون يورو

2022/08/01 | 23:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يواصل رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عملية الإصلاح المالي داخل الفريق الكتالوني لانتشاله...

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