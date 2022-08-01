سقوط حر مفاجئ للنفط صوب الـ 90 دولار.. الأدنى في 5 أشهر

2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت أسعار النفط فجأة خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 25 فبراير الماضي 2022 بعد تراجعات محدودة في التعاملات المبكرة

يأتي الهبوط المفاجئ للأسعار قبل أيام من اجتماع مرتقب لمنظمة أوبك+ يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع بدء فترة ولاية تدوم ثلاث سنوات لرئيس أوبك الجديد هيثم الغيث الكويتي الذي تم اختياره خلفًا للرئيس السابق محمد باركيندو.

وتتباين توقعات المراقبين بشأن نتائج اجتماع أوبك + ما بين التثبيت على المستويات الحالية، وسط توقعات خافتة أن تشهد خطة الإنتاج زيادة طفيفة في ظل سعي واشنطن للضغط على المنتجين بيد أن الانخفاض الحاصل في الأسعار قد يحول دون ذلك.

وزادت تراجعات أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعياته على الطلب على الخام، بعد صدور بيانات سلبية أمريكية وصينية.

وأظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع في شهر يوليو الماضي لأدنى مستوياته منذ يونيو 2020، وسط تراجع للطلبيات الجديدة والإنتاج.

وأظهرت بيانات تراجع مؤشر كايشين لمديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.4 نقطة في يوليو من 51.7 نقطة الشهر السابق، إضافة إلى نمو نشاط التصنيع الياباني بأضعف وتيرة له في عشرة أشهر.

وسقطت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 25 فبراير الماضي، وسط ترقب لنتائج اجتماع أوبك + بشأن سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة، والذي يعد الاجتماع الأول بعد زيارة بايدن لمنطقة الخليج تزامنا مع عودة إنتاج النفط الليبي إلى سابق مستوياته قبل إعلان حالة القوة القاهرة.

وسقط خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 6% إلى مستويات قرب الـ 92 دولار للبرميل خاسرًا أكثر من 6 دولارات في البرميل خلال تعاملات اليوم الإثنين قبل أن يقلص جانبًا من تلك الخسائر حيث يتداول الآن قرب مستويات الـ 94 دولار.

وفي المقابل نزل خام برنت القياسي إلى مستويات قرب الـ 99 دولار بتراجع في حدود 5% وخسائر بلغت نحو 4.5 دولار في البرميل، قبل أن يعود أعلى مستويات 100 دولار خلال هذه اللحظات.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر.

وقال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك + إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي، وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك+ بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

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