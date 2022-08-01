2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متظاهرو الإطار يعودون الى منازلهم وأربيل لا تزال تنتظر الفرقاء بغداد – أربيل – عبدالحسين غزال تظاهر المئات من أنصار الإطار التنسيقي الشيعي أمس على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد رداً مضادا واستعراضيا على اعتصام الصدريين منذ ثلاثة أيام في مبنى البرلمان العراقي الذي أعلن رئيسه في وقت سابق تعليق اعماله.
و أفاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة العامري تصطدم بالشروط الثلاثة والصدر يدعو لانسحاب متظاهري المحافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و أفاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة العامري تصطدم بالشروط الثلاثة والصدر يدعو لانسحاب متظاهري المحافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة العامري تصطدم بالشروط الثلاثة والصدر يدعو لانسحاب متظاهري المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).