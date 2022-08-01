2022/08/01 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو‭ ‬الإطار‭ ‬يعودون‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭ ‬وأربيل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنتظر‭ ‬الفرقاء ‭ ‬بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬أسوار‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬رداً‭ ‬مضادا‭ ‬واستعراضيا‭ ‬على‭ ‬اعتصام‭ ‬الصدريين‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬رئيسه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تعليق‭ ‬اعماله‭.‬و‭ ‬أفاد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة‭ ‬العامري‭ ‬تصطدم‭ ‬بالشروط‭ ‬الثلاثة‭ ‬والصدر‭ ‬يدعو‭ ‬لانسحاب‭ ‬متظاهري‭ ‬المحافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة‭ ‬العامري‭ ‬تصطدم‭ ‬بالشروط‭ ‬الثلاثة‭ ‬والصدر‭ ‬يدعو‭ ‬لانسحاب‭ ‬متظاهري‭ ‬المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).